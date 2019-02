Sud sferzato da freddi e impetuosi venti di tramontana: mari in tempesta, ma splende il sole [MAPPE]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Sud Italia è sferzato da forti e freddi venti di tramontana che mantengono decisamente basse le temperature nonostante il cielo sia in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi in rapido movimento verso Sud spinte proprio dalle veloci correnti settentrionali. Stamattina il vento ha già raggiunto 77km/h ad Acireale, 76km/h a Vieste, 74km/h a Morciano di Leuca, 72km/h a Bisceglie e Gallipoli, 71km/h a Ceglie Messapica, 69km/h a Brindisi, 68km/h a Taranto e Monopoli, 66km/h a Barletta, 65km/h a Reggio Calabria, 63km/h a Messina e Lecce, 61km/h a Gioia del Colle e Lamezia Terme. I mari sono in burrasca con forti mareggiate lungo le coste esposte. Nelle prossime ore, e in modo particolare domani (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo), le correnti di tramontana si attenueranno gradualmente, anche se rimarrà un freddo pungente. Al Centro/Nord, invece, splende il sole e il clima è molto mite.