Meteo Italia LIVE: nubifragi pomeridiani al Sud e caldo estivo al Nord, Mantova vola a +29°C [DATI]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Meteo Italia – Si è concluso il pomeriggio più temporalesco della settimana nelle Regioni del Sud Italia: forti temporali hanno colpito le zone interne dell’Appennino, con sconfinamenti fin su coste e pianure. Intensi acquazzoni hanno colpito varie zone della Sicilia con 41mm di pioggia a Calatafimi e Piazza Armerina, 37mm a Camporeale, 31mm a Castellammare del Golfo, 18mm a Mazzarino, 17mm a Mistretta e 16mm a Troina. In Sardegna 39mm a Santa Giusta, 30mm a Fenosu, 23mm a Oristano. Clima molto differente al Nord dove il sole è stato completamente indisturbato tutto il giorno e le temperature sono aumentate raggiungendo i picchi massimi stagionali toccando +29°C a Mantova, +28°C a Bolzano e Trento, +27°C a Genova, Udine, La Spezia, Rovereto, Pordenone e Sondrio, +26°C a Trieste, Brescia, Padova, Savona, Vicenza e Imperia. E nei prossimi giorni farà ancora più caldo: le temperature aumenteranno ulteriormente arrivando a toccare i primi +30°C della stagione proprio tra Giovedì e Venerdì al Nord. Nel weekend continuerà a splendere il sole in tutt’Italia con temperature in netto aumento anche al Sud fino a valori estivi. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: