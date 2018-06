Meteo Italia LIVE: ultime ore di fresco instabilità al Centro/Sud, Domenica tornano sole e caldo [MAPPE e DETTAGLI]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Meteo LIVE – Ultime ore di instabilità sull’Italia con temperature decisamente fresche stamattina soprattutto al Centro/Sud, a partire dalle minime (+12°C a Viterbo e L’Aquila) ma anche in pieno giorno con valori termici tipici d’inizio Primavera, tanto che si fermano a +20/+21°C. Avremo ancora oggi piogge e temporali, specie nel pomeriggio tra Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo), ma si tratterà di fenomeni più lievi e isolati rispetto a quelli dei giorni scorsi. E domani, Domenica 10 Giugno, avremo soltanto qualche pioggia e temporale residuo al mattino nel basso Adriatico, in Puglia, e nel basso Tirreno tra Campania (nel Cilento, in provincia di Salerno) e Calabria occidentale, mentre nel pomeriggio potrà verificarsi qualche temporale in Basilicata. Altrove tornerà indisturbato a splendere il sole e le temperature saranno in sensibile aumento. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: