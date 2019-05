Meteo, il maltempo si sposta al Centro/Sud: fine Maggio e inizio Giugno con forti temporali pomeridiani [MAPPE]

Meteo – Il forte maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro/Nord Italia, dove continua a piovere copiosamente in queste ore, si sposterà dalla serata odierna verso le Regioni meridionali come possiamo osservare nelle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Già nelle ultime ore le Regioni centrali, e in modo particolare Toscana, Umbria e Lazio, sono state investite dai primi fenomeni estremi provocati da quest’ondata di maltempo, che tuttavia si intensificherà nelle prossime ore e nei prossimi giorni alimentando forti temporali su tutto il Sud, in modo particolare nelle ore pomeridiane e nelle zone interne. Una situazione di instabilità che si prolungherà non solo negli ultimi giorni di Maggio, ma anche ad inizio Giugno, nel primo weekend del mese e quindi nei primi due giorni dell’estate meteorologica 2019 (Sabato 1 e Domenica 2). Al contrario, proprio nel weekend sembrerà arrivare l’Estate al Nord, con un forte anticiclone che regalerà cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settentrione dove le temperature aumenteranno considerevolmente fino a toccare in modo diffuso i +30°C nella giornata di Domenica 2 Giugno, giorno della Festa della Repubblica.

