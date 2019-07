Meteo, Domenica folle in tutt’Italia: maltempo furioso al Nord, caldo estremo al Sud [FOTO, VIDEO e DATI]

Domenica di Meteo estremo in tutt’Italia: mentre al Sud ha fatto molto caldo, con picchi davvero esagerati in Sardegna e temperature di fuoco anche in Puglia, Calabria e Sicilia, il Nord è stato flagellato da violenti temporali che hanno provocato gravi danni soprattutto al Nord/Est, facendo crollare le temperature. Le massime più elevate sono state di ben +42°C a Sestu, +40°C a Cagliari, Capoterra e Tortolì, +38°C a Foggia, Cerignola e Iglesias, +37°C a Lecce, Brindisi, Grottaglie, Martina Franca, Acquaviva delle Fonti e Castrovillari, +36°C a Catania, Reggio Calabria, Matera, Caltanissetta, Putignano e Gioia del Colle, +35°C a Palermo, Bari, Cosenza e Olbia. Un caldo che proseguirà anche nei primi 2-3 giorni della settimana entrante, prima della rinfrescata che anche al Sud farà crollare le temperature a partire dal pomeriggio/sera di Mercoledì 10. Al Nord, invece, si ripeteranno già da domani, Lunedì 8 Luglio, violenti fenomeni di maltempo con temporali e grandinate. Oggi pomeriggio i fenomeni più estremi hanno colpito il Veneto, con raffiche di vento fino a 100km/h nel veneziano, temperature precipitate fino a +21°C su coste e pianure e nubifragi con grossa grandine. Molto pesanti le ripercussioni sui territorio: l’episodio più grave proprio a Venezia, dove una nave da crociera ha rischiato di fare una strage.

Ecco tutte le immagini: