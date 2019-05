Meteo, breve tregua del maltempo: schiarite e temperature in aumento, ma già domani torna la pioggia al Nord

Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi sull’Italia ma le temperature minime sono state decisamente fredde in tutto il Paese, con sprazzi d’inverno dai fondovalli alpini alla sicilia. Ecco i valori più importanti: +1°C a L’Aquila, Bolzano e Aosta, +2°C a Perugia, Malpensa e Arezzo, +3°C a Novara, Ferrara, Merano, Asti, Frosinone, Casale Monferrato, Alghero e Follonica, +4°C a Firenze, Modena, Reggio Emilia, Viterbo, Guidonia, Ragusa, Tivoli, Fiumicino, Benevento, Grosseto, Trento e Rovereto, +5°C a Milano, Bologna, Verona, Cagliari, Siena, Pisa, Cosenza e Mazara del Vallo, +6°C a Matera, Avellino e Caltagirone, +7°C a Roma, Catania, Siracusa, Trapani, Agrigento, Modica e Torre del Greco. Adesso, nelle ore centrali della giornata, le temperature stanno aumentando anche grazie al soleggiamento che ha fatto schizzare la colonnina di mercurio a ridosso dei +20°C su un po’ tutte le Regioni. Ma questa tregua sarà molto breve, durerà pochissimo. Già domani, Mercoledì 8 Maggio, tornerà il maltempo al Nord con piogge in intensificazione nel corso della giornata su tutto il settentrione, come possiamo osservare nelle mappe che pubblichiamo nella gallery scorrevole in alto all’inizio dell’articolo. Nei giorni centrali della settimana le temperature aumenteranno sensibilmente al Centro/Sud, tanto che tra Giovedì 9, Venerdì 10 e Sabato 11 su tutte le Regioni avremo massime superiori ai +25°C con picchi vicini ai +30°C sulle isole maggiori. Ma solo per un paio di giorni: Domenica 12 cambierà nuovamente tutto per un’altra irruzione artica che possiamo considerare l’ennesimo colpo di coda di un inverno praticamente infinito. E il maltempo, stavolta, sarà ancora più estremo.

