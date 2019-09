Meteo Italia, situazione e previsioni: il maltempo si sposta al Sud

Con l’inizio di Settembre, sull’Italia le condizioni meteo hanno subito assunto connotati tipicamente autunnali: le temperature sono diminuite al punto che il gran caldo dell’estate sembra già un lontano ricordo. Oltre al fresco, è arrivato anche il maltempo che negli ultimi giorni ha colpito gran parte del Paese con forti piogge, intensi temporali e svariati danni sul territorio.

Nelle prossime ore i fenomeni meteo più estremi si concentreranno al Sud: in modo particolare oggi pomerigigo avremo temporali sparsi su gran parte del Centro/Sud (vedi mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo) mentre domani, Mercoledì 4 Settembre, piogge e temporali si concentreranno all’estremo Sud, in Calabria e Sicilia, come emerge anche dalle mappe del modello COSMO di MeteoSwiss visibili in alto a corredo dell’articolo. E’ elevato il rischio di intensi nubifragi soprattutto nella fascia jonica calabrese e nella Sicilia tirrenica. Le temperature diminuiranno ulteriormente, mentre al Centro/Nord tornerà il sole e a Roma la temperatura risalirà fino a +30°C. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

