Meteo, sull’Italia 3 giorni di maltempo terribile in vista dell’arrivo in Europa dell’Uragano Dorian

Meteo – Il Nord Italia sta vivendo ore tipicamente autunnali, con freddo anomalo e forte maltempo: nella sola giornata odierna sono caduti 106mm di pioggia a Vallarsa, 103mm a Recoaro Terme, 78mm a Roverchiara, 75mm a Vigarano Mainarda, 70mm a Formignana, 66mm a Sorgà, 65mm a Goito, 54mm a Porto Tolle per le piogge torrenziali che hanno colpito tutto il settore centro/orientale dell’Italia settentrionale, dopo i fenomeni estremi di ieri sera al Nord/Ovest. Le temperature massime, per il primo giorno dopo la calda estate, sono rimaste su valori tipicamente autunnali, decisamente inferiori rispetto alle medie del periodo: appena +16°C a Cuneo e Aosta, +17°C a Torino e Bolzano, +19°C a Bologna e Novara, +20°C a Milano, Verona, Brescia, Parma, Piacenza e Bergamo.

Nei prossimi giorni il maltempo si intensificherà ulteriormente: Domenica 8 Settembre avremo un furioso passaggio perturbato al Nord/Est, ma sarà soprattutto la prosisma settimana ad essere compromessa dai fenomeni meteo estremi in modo particolare tra Mercoledì 11, Giovedì 12 e Venerdì 13. Saranno tre giorni di maltempo terribile sul nostro Paese per la prima vera e propria tempesta autunnale nel cuore del Mediterraneo, innescata dall’arrivo dell’Uragano Dorian in Europa. Il maltempo colpirà tutt’Italia, con violenti temporali che risaliranno dalle Regioni del Sud verso il Nord, ma è ancora presto per entrare nei dettagli previsionali. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

