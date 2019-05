Meteo, Italia spaccata in due: pioggia e freddo al Nord, qualche ora di caldo al Sud. E nel weekend arriva un’altra irruzione Artica

Meteo – L’Italia è letteralmente divisa in due in queste ore: al Sud fa caldo, pur con nubi alte e stratiformi che oscurano il sole in molte località. Abbiamo valori decisamente miti su tutte le Regioni con gli attuali +27°C di Palermo, +26°C di Catania, +25°C di Cagliari, +24°C di Olbia, +22°C di Pescara e Cosenza mentre al Nord continua a piovere soprattutto tra Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia con temperature molto più basse, al punto che Trieste e Udine non superano +11°C in pieno giorno con forti piogge nelle zone di confine con la Slovenia, dove nella notte s’è verificata una scossa di terremoto distintamente avvertita dalla popolazione.

Le condizioni meteorologiche miglioreranno anche al Nord nelle prossime ore e domani, Venerdì 10 Maggio, tornerà a splendere il sole in tutt’Italia. Ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano il nuovo brusco peggioramento del weekend, provocato dall’ennesima irruzione artica di questa Primavera travestita d’Inverno. Confermati i forti temporali di Sabato sera al Nord, con grandinate e trombe d’aria nel cuore della pianura Padana, e poi il maltempo estremo di Domenica 12 Maggio su gran parte del Centro/Sud. Confermato anche il trend per la prossima settimana al maltempo persistente con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo su tutto il Centro/Sud, come possiamo osservare dagli ultimi aggiornamenti delle mappe che pubblichiamo nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

