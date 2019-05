Meteo, Maggio CLAMOROSO: l’emergenza climatica si aggrava, maltempo estremo e freddo dal weekend [MAPPE]

Meteo – Stiamo vivendo un mese di Maggio clamoroso per il maltempo e il freddo anomalo sull’Italia: una vera e propria “emergenza climatica”, come l’hanno definita gli esperti che nei giorni scorsi hanno lanciato “l’allarme per la sicurezza nazionale“, direttamente legata ai cambiamenti climatici (nonostante le assurdità alimentate dall’ignoranza anti-scientifica). Oggi è tornato a splendere il sole su gran parte d’Italia ma questa breve tregua non deve trarre in inganno. Già domani avremo di nuovo piogge sparse al Nord, ma l’attenzione è rivolta nuovamente al weekend, al prossimo weekend (Sabato 11 e Domenica 12 Maggio), quando l’Italia verrà colpita da una nuova irruzione fredda di origine Artica che scatenerà fenomeni di maltempo estremo. Le mappe (che pubblichiamo nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo) sono clamorose: da Sabato sera si scatenerà una nuova violenta ondata di maltempo, proprio in concomitanza con la partenza da Bologna del Giro d’Italia 2019. Su tutto il Nord sarà un Sabato sera tempestoso, con violenti temporali, forti grandinate e possibili tornado. Domenica il maltempo si sposterà al Centro/Sud con forti venti, mareggiate, intensi temporali, nubifragi e grandinate. Le temperature crolleranno nuovamente su valori invernali, tanto che tornerà la neve sui rilievi del nostro Paese a quote eccezionalmente basse per il periodo, addirittura sotto i 1.000 metri di quota sull’Appennino centrale tra Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo. Lunedì 13 Maggio potrebbe essere la giornata più fredda e piovosa del mese di Maggio nell’ultimo secolo su gran parte del Centro/Sud.

Inoltre il maltempo durerà a lungo: tra 13 e 17 Maggio avremo costantemente piogge, temporali e temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo soprattutto sulle Regioni Adriatiche e al Sud: uno scenario unico che non ha precedenti nella storia, non solo per l’intensità del freddo e del maltempo fuori stagione ma anche e soprattutto per la sua persistenza su un periodo così lungo e duraturo.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

