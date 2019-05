Meteo Maggio, altro che Primavera! Nuova irruzione artica nel cuore dell’Europa: freddo anomalo e maltempo fino al Mediterraneo [MAPPE]

Previsioni Meteo – Alcune zone d’Europa dovranno continuare a sopportare condizioni tutt’altro che primaverili nella settimana dopo la grande irruzione artica del 4-5 maggio. Per alcune aree del continente sono previste, infatti, condizioni tipicamente invernali. Nel weekend dell’11-12 maggio, una forte dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale-sudoccidentale e determina un modello freddo per l’Europa centrale e parzialmente anche per il Mediterraneo. Per il momento, la primavera è posticipata almeno di un’altra settimana. Ecco una panoramica delle condizioni meteo che attendono l’Europa dal 7 al 13 maggio. Nella gallery a corredo dell’articolo, le mappe che mostrano un’altra settimana di condizioni dinamiche sul continente in questo mese di maggio dal freddo anomalo.

Oggi, 7 maggio

Una grande e profonda depressione si indebolisce sul continente, con il fianco meridionale che si isola sulla Penisola Balcanica sudorientale. L’associato fronte freddo avanza verso nord-est e colpisce l’Europa orientale e sudorientale. Una nuova profonda depressione si spinge dal Nord Atlantico verso il Golfo di Biscaglia con un intenso ciclone superficiale, mentre sulla Penisola Iberica inizia a formarsi una dorsale e persistono condizioni calde. Un’ampia parte del continente è colpita dalla forte avvezione di una massa d’aria artica marittima, che raggiungerà anche il Mediterraneo orientale.

Mercoledì 8 maggio

Una profonda depressione è posizionata sul Nord Europa, mentre la depressione nordatlantica si spinge verso l’Europa occidentale con un intenso ciclone nel Golfo di Biscaglia verso la Francia. La depressione sulla Penisola Balcanica si sposta sull’Europa sudorientale, mentre la dorsale sulla Penisola Iberica si espande fino al Mediterraneo occidentale. Il profondo ciclone favorisce il ritorno del caldo sul Mediterraneo occidentale e sulla Francia, mentre continua il freddo sull’Europa centro-settentrionale, la Penisola Balcanica e il Mediterraneo orientale.

Giovedì 9 maggio

Sull’Europa centro-occidentale si sviluppa una grande depressione con il suo sistema frontale che porterà condizioni di instabilità. La bassa pressione sull’Europa sudorientale si indebolisce mentre si muove ancora di più verso est. Il freddo si indebolisce sull’Europa sudoccidentale, mentre condizioni più calde si diffondono sul Mediterraneo. Molto freddo invece sul Nord Atlantico e sull’Islanda.

Venerdì 10 maggio

La depressione sull’Europa centro-occidentale continua verso i settori orientali e sudorientali del continente e verso la Penisola Balcanica, mentre si rafforza la dorsale sull’Europa sudoccidentale. Sulla Penisola Iberica continua il caldo, mentre su Islanda e Medio Oriente è previsto molto freddo.

Sabato 11 maggio

Il modello rimane simile a quello del giorno precedente: sull’Europa settentrionale, occidentale e sudorientale persiste una grande depressione, mentre sull’Europa sudoccidentale continua a rafforzarsi la dorsale. Una dorsale si rafforza anche sulla Russia settentrionale e sulla Fennoscandia con un notevole riscaldamento. Continua il forte freddo sul Nord Atlantico e sull’Islanda, così come il caldo sulla Penisola Iberica.

Domenica 12 maggio

Mentre la depressione si indebolisce sul continente, la dorsale dall’Europa sudoccidentale si espande verso nord al Nord Atlantico e l’Europa occidentale. Sul suo fianco orientale, una nuova depressione viene spinta verso sud fino al Mediterraneo settentrionale. Le condizioni molto fredde del Nord Atlantico si diffondono verso l’Europa occidentale, mentre persiste il caldo sulla Penisola Iberica sudoccidentale. Condizioni insolitamente calde continuano anche per la Fennoscandia e la Russia nordoccidentale.

Lunedì 13 maggio

La forte dorsale si espande ora sull’Europa occidentale-sudoccidentale e sul Nord Atlantico, mentre la depressione sul Mediterraneo diventa più profonda e più forte. Il blocco sul Nord Atlantico e sull’Europa occidentale determina un flusso meridionale ancora una volta verso l’Europa centrale e l’avvezione fredda si spinge verso il Mediterraneo. Sulla Fennoscandia e la Russia nordoccidentale persiste la dorsale e condizioni di caldo estremo per il periodo dell’anno.

Solo una settimana dopo l’irruzione artica del 4-5 maggio, l’Europa centrale si prepara, dunque, a riceverne un’altra in questo mese di maggio dai risvolti finora sorprendenti. Anche in Italia torneranno freddo, maltempo e neve a quote basse per il mese di maggio. Primavera ancora rimandata. Continuate a seguire MeteoWeb per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione e avere previsioni sempre più precise su questa nuova ondata di freddo in Italia.