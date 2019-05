Meteo, Maggio da record in Corsica: rare nevicate e freddo anomalo [FOTO]

Il Mediterraneo è ripiombato in inverno a metà maggio! Il Sud Italia si è ritrovato a fare i conti con un freddo anomalo, neve e maltempo, con alcune aree che sono state colpite da forti temporali e nubifragi. Un po’ più ad ovest della nostra penisola, Météo France aveva messo la Corsica Settentrionale sotto allerta gialla per neve e ghiaccio, con limite pioggia-neve a 900 metri, 1-3cm sul Colle di Vizzavona (1.163m) e una fine dell’allerta in circa 10 ore. Nei fatti, invece, la nuova offensiva dell’inverno si è rivelata ben più violenta di quanto previsto. La maggior parte delle località del centro dell’isola si è ritrovata sotto i fiocchi di neve. Anche se la neve non è rimasta al suolo in tutte le aree colpite, in località come Bustanico e Gavignano, rispettivamente a 800 e 700 metri di altitudine nella Corsica Settentrionale, i tetti delle case e le strade sono stati ricoperti da un leggero strato bianco. Registrati, invece 25-30cm tra i 2000 e i 2500 metri di altitudine.

Sul Col de Vergio (1478m), dove erano previsti circa 5cm di neve, sono caduti almeno 10cm. A Niolo, all’alba, i pastori si sono ritrovati immersi in 40cm di neve fresca. Intorno a Corte, tutte le vette hanno ripreso il loro tipico colore invernale. Non sono state risparmiate neanche località di Bozio e Casaluna e a Vivario sembrava di essere immersi in un paesaggio invernale. Numerosi anche i disagi alla circolazione, con molti veicoli rimasti bloccati nella neve.

Battuti anche i record di freddo dell’isola, alcuni dei quali resistevano da più di 30 anni, con temperature comprese tra 0°C e +5°C. “È molto raro e molto significativo avere la neve in Corsica nel mese di maggio”, ha detto Patrick Rebillout, direttore del centro meteorologico di Météo France ad Ajaccio, che ha comunque ricordato che nel 2007, 2010 e 2015, si erano già registrate delle nevicate in questo mese.

Tra le foto che trovate nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo che testimoniano gli effetti di questa ondata di freddo sull’isola, anche le immagini del satellite Sentinel3, che dipingono la Corsica come in pieno inverno.