Meteo, continua il forte maltempo in Austria: alluvioni diffuse, comune isolato nel Salisburghese. Strade distrutte ed edifici allagati [FOTO e VIDEO]

Dopo un weekend di forte maltempo, la situazione è ancora tesa in Austria oggi a causa delle forti piogge che continuano dal weekend. Il comune di Russbach, nel distretto di Hallein, nel Salisburghese, è stato il più colpito dalle forti piogge, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, ed è ora isolato. I residenti di Russbach sono esortati a non uscire di casa, a rinunciare agli spostamenti in auto e a cercare riparo nelle parti più alte degli edifici. “Parti della città sono allagate da un metro d’acqua”, comunica la Protezione Civile. Proclamato l’allarme civile per il comune.

Ma anche in molte altre comunità del Paese sono al lavoro le forze dell’esercito per combattere gli effetti del forte maltempo. A Salisburgo, il fiume Salzach ha raggiunto il limite di allerta di 4,91 metri questa mattina ed è già scattata la protezione alluvione. Gli esperti prevedono che i livelli continueranno a salire con l’arrivo di ulteriore acqua dalle montagne, superando i 6 metri. Le piste ciclabili lungo il fiume sono già parzialmente bloccate. Anche Mittersill è alto il rischio alluvione, con il fiume in piena che minaccia la città, come mostra il video in fondo all’articolo.

Dalle 5 del mattino circa, i vigili del fuoco nella comunità di Tennengau sono in piena attività con tutte le forze disponibili. La strada del Passo Gschütt (B166) risulta distrutta in diversi punti. Tra le altre cose, il ponte Neuhaus è stato spazzato via.

Particolare attenzione è necessaria a Kufstein e Gmunden, con le forti piogge che stanno causando inondazioni. Poiché piove intensamente da ieri, il livello dell’acqua a Ischl è salito di 3 metri in poco tempo. Nelle pianure del Tirolo, i vigili del fuoco hanno dovuto fare i conti con diverse strade ed edifici allagati.