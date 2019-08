Meteo, forte maltempo in Germania: tornado ad Offenbach, grandine e vento nel cuore del Paese. Danni e feriti [FOTO e VIDEO]

Un forte maltempo ha sferzato la Germania nelle scorse ore, causando gravi danni. Polizia e vigili del fuoco ora sono impegnati nelle operazioni di pulizia e recupero. Colpita soprattutto l’Assia sud-orientale con violente grandinate e forte vento, soprattutto a Dietzenbach e Langen. Probabilmente un tornado ha colpito nei pressi di Offenbach. Secondo Unwetterzentrale.de, c’è il sospetto di un tornado anche a Beelitz, vicino a Potsdam. Dopo la forte tempesta sull’Assia, ci sono numerosi feriti. Secondo le informazioni dell’Hessenschau , sono almeno 23 le persone rimaste ferite. Ad Offenbach, i feriti sono 17, di cui 4 gravemente, tra cui un bambino. C’era anche un ferito nel distretto di Main-Kinzig.

Tantissimi i danni provocati dal maltempo, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e il video in fondo. Strade e sottopassaggi sono stati allagati, gli alberi sono stati abbattuti, schiantandosi sulle auto, i tetti scoperchiati e le strade bloccate. Molte strade resteranno probabilmente bloccate per alcuni giorni, poiché ingombrate da alberi e detriti. Nel traffico a lunga distanza, i passeggeri dei treni hanno dovuto fare i conti con ritardi e guasti. La forte tempesta ha limitato il traffico aereo all’aeroporto di Francoforte: fino a domenica sera sono stati cancellati 41 voli. Molti erano voli nazionali.

Forte maltempo in Germania, gravi danni per un possibile tornado ad Offenbach [VIDEO]