Meteo, grandine, piogge torrenziali e un grande tornado in Romania: rovesciato un bus. Danni e feriti [FOTO e VIDEO]

Forte maltempo in Romania, colpita in queste ore da piogge torrenziali, grandine e uno spaventoso tornado. Immagini mozzafiato quelle che provengono da Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese, dove si è formato un grande e terrificante tornado, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Paura tra gli automobilisti che transitavano nell’area e che si sono ritrovati di fronte l’inquietante sagoma del grande tornado. Il vortice avrebbe colpito diverse case, arrecando gravi danni e lasciandone 3-4 senza tetto.

Un autobus con 39 persone a bordo è stato rovesciato a causa del forte vento nell’area in cui si è abbattuto il tornado. Il veicolo è stato sollevato dal vento e lanciato a pochi metri su un campo vicino, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Secondo i media locali, 4 passeggeri sono stati portati in ospedale e altre 12 persone hanno ricevuto assistenza medica sul luogo.

Nel distretto di Prahova il maltempo ha provocato danni diffusi. Diversi cortili sono stati allagati, alcuni sono stati ricoperti di bianco dopo intense grandinate in diverse località, come mostrano i video in fondo. Anche se breve, la tempesta si è rivelata violenta e così gli utenti hanno inondato i social network di foto e video a testimonianza dell’intensità del maltempo, degno di un giorno d’inverno. Nel comune di Iordăcheanu, la pioggia torrenziale si è trasformata in grandine di medie dimensioni. Per circa 15-20 minuti, il cielo si è oscurato, il vento ha soffiato vigorosamente e dal cielo cadevano pezzi di ghiaccio.

Secondo i media locali, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere gli alberi abbattuti dal vento e aspirare l’acqua da alcuni cortili e cantine. I meteorologi hanno emesso un’allerta arancione per grandine, forte vento e pioggia torrenziale per le zone di Prahova, Dambovita e Ilfov durante le prossime ore.