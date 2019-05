Meteo, ancora maltempo in Romania: violenta grandinata nel distretto di Costanza [FOTO e VIDEO]

Non è ancora finita l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha sferzato la Romania con piogge torrenziali, grandine e un enorme tornado. I conducenti che oggi circolavano sull’Autostrada Soarelui, che collega la capitale Bucarest con la città di Costanza, si sono imbattuti in condizioni meteorologiche alquanto estreme per il mese di maggio. Una forte tempesta di grandine si è verificata in diverse aree del distretto di Costanza, che erano sotto il codice di allarme arancione per tempeste. I social network hanno così iniziato a far circolare le immagini della tempesta che si è abbattuta sull’autostrada, come potete vedere dal video in fondo all’articolo. Sull’autostrada, gli automobilisti circolavano come in inverno. La strada, infatti, era completamente bianca, coperta da uno strato di ghiaccio, come se stesse nevicando in pieno inverno. Nella città di Costanza, invece, si riportano inondazioni a causa del maltempo, come potete vedere dalle immagini contenute nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.

Pochi giorni fa, diverse zone nel distretto di Prahova sono state inondate da altre potenti grandinate, mentre un tornado di grandi dimensioni e dall’aspetto davvero spaventoso ha provocato danni e feriti.