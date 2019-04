Meteo, una “navicella aliena” in arrivo: mostruosa supercella “Mothership” in Texas [FOTO e VIDEO]

Incredibili immagini mostrano una nube “Mothership” su Amarillo, in Texas. Il video in time lapse che trovate in fondo all’articolo mostra una grande nuvola dalla strana forma a disco scivolare lentamente nel cielo, proprio come farebbe un’inquietante navicella aliena che si aggira sopra la superficie terrestre. La persona che ha girato il video ha raccontato a Newsflare che la nuvola “si stava facendo strada sulla Panhandle da diverse ore” e “ha creato clamore tra le città su cui è passata, inondando i social media con la sua maestosa forma. Ho deciso di fare un veloce time lapse della cella mentre si avvicinava, assicurandomi che la qualità fosse la più nitida possibile”. Immagini davvero eccezionali.

Le tempeste a supercella sono temporali che non sono così comuni ma che potenzialmente sono i più violenti. Queste tempeste possono produrre grandine più grande di palle da baseball, oltre a venti distruttivi e persino tornado. Si ritiene che questa supercella osservata in Texas abbia poi effettivamente prodotto un tornado. Le supercelle si formano grazie alle correnti ascensionali di aria calda e umida, che sale e condensa, ma anche a forti correnti discendenti. L’aria calda e umida si spinge in alto ed è ruotata dai forti venti.

Ci sono tre tipi di temporali: monocella, multicella e supercella. Di questi, la multicella è il tipo più comune, mentre un temporale a supercella è una speciale tempesta che mantiene uno stato stazionario intenso per molte ore. Sono indubbiamente affascinanti grazie al loro aspetto imponente, maestoso e allo stesso tempo spaventoso ma anche molto pericolosi.