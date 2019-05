Meteo, allerta shock per Domenica 5 Maggio: torna il FREDDO, rischio NEVE mai vista in pianura da Verona a Bologna

Meteo – Scatta l’allerta per Domenica 5 Maggio sull’Italia: la situazione meteorologica che si delinea per il weekend è davvero clamorosa, in quanto si potrebbero verificare nevicate mai viste prima in pianura Padana. In base ai dati conservati negli annali di climatologia, infatti, le nevicate in pianura Padana a maggio sono rarissime, e si contano sulle punte delle dita di una mano negli ultimi 250 anni. A Bologna, infatti, l’ultima imbiancata (estremamente sottile) di neve a maggio risale al lontanissimo 1861, l’anno dell’Unità d’Italia, oltre 150 anni fa. Stavolta, Domenica 5 Maggio 2019, la neve potrebbe imbiancare non solo Bologna, ma anche Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Verona, Vicenza e altre località della pianura Padana per l’arrivo di un’ondata di aria fredda eccezionalmente tardiva, proveniente dalla Scandinavia. Certamente nevicherà in modo abbondante fino a bassa quota sulle Alpi centro/orientali e sull’Appennino tosco/emiliano, con accumuli abbondanti a partire dai 300–400 metri di quota. Se solo il Giro d’Italia 2019 fosse iniziato con una settimana d’anticipo rispetto alla data prevista (l’11 Maggio proprio a Bologna), i corridori avrebbero avuto seri problemi. Problemi che potrebbero comunque esserci in serie A, perchè Domenica alle 15:00 sono in programma Parma-Sampdoria e Sassuolo-Frosinone.

Intanto il maltempo inizierà già nelle prossime ore, tra oggi pomeriggio e domani. Attenzione anche ai forti venti di maestrale soprattutto in Sardegna e Sicilia, in estensione Domenica e Lunedì anche al resto d’Italia. Il maltempo colpirà gran parte del Paese com’è possibile osservare nelle cartine meteorologiche di MeteoWeb sulla destra della home page.

