Meteo New York, dopo 13 giorni di ghiaccio le temperature aumentano con sbalzi incredibili: da -15°C a +15°C nei prossimi giorni!

Meteo New York – Sbalzi termici incredibili a New York, che nelle scorse ore ha vissuto il picco del freddo con una temperatura minima odierna di -15°C. Ma nelle prossime ore la temperatura aumenterà, risalendo per la prima volta sopra lo zero dopo 13 lunghissimi giorni di ghiaccio. E’ dal 26 Dicembre, infatti, che la temperatura è costantemente sottozero: quel giorno, poche ore dopo il Natale, la massima era arrivata a +2°C. Poi sempre il gelo, con il picco degli ultimi giorni. Ecco i dati giornalieri di temperatura minima e massima a New York City:

27 Dicembre 2017: -7°C / -4°C

28 Dicembre 2017: -11°C / -8°C

29 Dicembre 2017: -12°C / -6°C

30 Dicembre 2017: -8°C / -5°C

31 Dicembre 2017: -10°C / -9°C

1 Gennaio 2018: -14°C / -8°C

2 Gennaio 2018: -11°C / -3°C

3 Gennaio 2018: -8°C / -2°C

4 Gennaio 2018: -5°C / -4°C

5 Gennaio 2018: -13°C / -9°C

6 Gennaio 2018: -13°C / -11°C

7 Gennaio 2018: -15°C / -8°C

Anche domani, Lunedì 8, le temperature rimarranno sottozero pur aumentando. Poi Martedì 9 ci aspettiamo una massima di +2°C, per la prima volta sopra lo zero dopo tredici lunghissimi giorni polari. Intanto sfortuna si sta accanendo sull’aeroporto per eccellenza di New York, il Jfk. Non bastavano la neve, il vento ed il gelo. Ci si e’ messa anche una conduttura d’acqua che si e’ rotta ed ha allagato il Terminal 4 che e’ stato evacuati. Le immagini della Cnn mostrano la zona arrivi sommersa da almeno 20 cm di acqua. Le autorita’ dello scalo hanno allertato via Twitter i passeggeri dei sicuri ulteriori ritardi dei voli consigliando lori di controllare con le loro compagnie prima di recarsi nello scalo. Al Terminal 4 arrivano e decollano Air India, China Airlines, Delta, Egyptair, El Al, Emirates, Etihad, KLM Royal Dutch, Singapore Airlines, Thomas Cook e Virgin Atlantic. Intanto il maltempo aveva costretto ieri alla chiusura del terminal 1 dove hanno sede Air France, Japan Airlines e Lufthansa.

Nelle prossime ore la situazione meteorologica cambierà: a New York le temperature aumenteranno sensibilmente durante tutta la settimana entrante, e non solo la colonnina di mercurio tornerà sopra lo zero dopo due settimane incredibili, ma tra Venerdì 12 e Sabato 13 si toccheranno i +15°C. Esattamente trenta gradi in più rispetto a poche ore fa.

La fine dell’incubo? Macchè: la prossima settimana gelo e neve torneranno ad investire tutti gli USA nord/orientali. Ovviamente New York compresa.