Meteo, nuovo round di violenti temporali negli USA: “wedge” tornado uccide 4 persone in Missouri [FOTO e VIDEO]

Un nuovo round di violenti temporali è esploso sugli Stati Uniti centrali sulla scia della forte ondata di maltempo che in due giorni ad inizio settimana aveva provocato 60 tornado, piogge torrenziali e alluvioni lampo. Oggi, 4 persone sono morte a causa di un potente “wedge” tornado (vortice con una base molto larga) nel Missouri. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha ricevuto b di tornado. “Un violento tornado ha colpito Jefferson City producendo danni estesi”, ha comunicato l’NWS. A Jefferson City, la polizia ha ricevuto numerose chiamate di persone rimaste intrappolate nelle loro case. “È una situazione caotica. Abbiamo bisogno che le persone che non sono state colpite stiano lontane da queste aree“, ha dichiarato David Williams, della polizia di Jefferson City. Nella città, popolata da 40.000 persone, sono stati riportati blackout. Il pericolo delle alluvioni lampo si estenderà mentre le piogge continueranno, hanno avvisato le autorità.

Un grande tornado è passato a nord di Joplin, esattamente 8 anni dopo che un altro vortice, di intensità EF-5, ha spezzato la vita di 161 persone. Le immagini radar hanno rilevato detriti sollevati a centinaia di metri di altezza mentre il tornado attraversava piccole città, come Carl Junction e Oronogo. Diverse tempeste hanno colpito milioni di persone dall’Oklahoma all’Illinois. Allerte per tornado sono state emesse per le aree da Oklahoma City all’Illinois centrale nel corso della notte, incluse alcune definite come “Situazione particolarmente pericolosa”. Il rischio di tornado, alluvioni lampo e violenti temporali continuerà anche nella mattinata odierna.

Il video che trovate in fondo e le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo mostrano i danni inflitti dai tornado agli edifici, le linee elettriche e gli alberi abbattuti in Missouri. Immagini incredibili che testimoniano la violenza dei fenomeni. Il primo tornado della giornata è stato confermato vicino Cromwell, in Oklahoma. Nel corso di questa settimana erano già state 4 le vittime per la precedente ondata di maltempo, 2 a causa delle forti piogge in Missouri e una in Iowa e una in Oklahoma forse a causa di tornado.

Questa nuova ondata di maltempo ha prodotto anche alluvioni lampo, grandine più grande di palle da golf e raffiche di vento di oltre 112km/h. Alcune parti delle Grandi Pianure meridionali hanno ricevuto la quantità equivalente di oltre un mese di pioggia dal weekend del 19-20 maggio in poi. La pioggia di questo nuovo round di maltempo potrebbe causare l’espansione delle inondazioni, allagando altre strade e altre comunità. Le autorità hanno esortato i residenti di piccole città in Oklahoma e Kansas a lasciare le loro case mentre fiumi e corsi d’acqua si ingrossavano. L’Arkansas River sta raggiungendo livelli storici, mentre i fiumi Mississippi e Missouri, già ingrossati, stanno innalzando ulteriormente il loro livello dopo queste ondate di maltempo consecutive.