Meteo, imminente una breve ma intensa ondata di caldo in Italia e Balcani: temperature oltre i +35°C, localmente oltre +40°C [MAPPE]

Previsioni Meteo – Nel weekend del 10-11 agosto, è previsto un cambiamento nel modello per l’Europa con una dorsale in rafforzamento che si svilupperà in un’ondata di caldo relativamente breve ma importante sui settori centro-meridionali del continente e sui Balcani. Le temperature si spingeranno ben oltre i +35°C in molte aree, arrivando a superare localmente soglia +40°C. Ecco, allora, cosa ci attende da domani, sabato 10 agosto, fino a mercoledì 14.

L’evoluzione del modello indica una profonda depressione sul Nord Atlantico e sull’Europa occidentale oggi, venerdì 9 agosto, con una dorsale in rafforzamento sul Mediterraneo e sui Balcani. Un’estesa e forte dorsale persisterà poi sulla metà meridionale del continente fino a martedì 13, quando una graduale avvezione fredda si spingerà dall’Europa occidentale-sudoccidentale. Condizioni molto più fredde si svilupperanno sull’Europa occidentale e la Penisola Iberica all’inizio della prossima settimana.

L’anomalia termica a 850hPa per 5 giorni indica un’importante anomalia positiva sull’Europa meridionale, soprattutto sui Balcani. Le temperature saranno di 5-8°C superiori alla norma di metà agosto in Italia e nei Balcani. Si prevede che le temperature massime pomeridiane si spingano oltre i +35°C e localmente oltre i +40°C sul Centro-Sud dell’Italia, in Grecia e nella Turchia occidentale nel corso del weekend, mentre si intensificheranno sul Nord Italia e sul nord dei Balcani nella giornata di lunedì 12 agosto, avvicinandosi a +40°C in alcune località. Dopo martedì 13, un fronte freddo porterà una massa d’aria più fredda dalla zona alpina verso sud sul nord dei Balcani.

È allerta per le condizioni pericolose per la salute e per l’ambiente che potrebbero scaturire da questa nuova ondata di caldo in Italia. Continuate a seguire MeteoWeb per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione e seguire i vari bollettini di allerta per il caldo e il rischio incendi. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

