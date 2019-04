Meteo Pasqua e Pasquetta, gli ultimi aggiornamenti: arriva il caldo, ma attenzione allo scirocco

Meteo Pasqua e Pasquetta – Dopo il colpo di coda dell’inverno che ha condizionato in modo particolarmente pesante la Domenica delle Palme 2019 in tutt’Italia e avrà una coda di maltempo al Sud anche Lunedì 15 Aprile, la situazione meteorologica cambierà in tutto il Paese: da Martedì 16 le temperature aumenteranno sensibilmente su tutte le Regioni e le schiarite diventeranno sempre più ampie, seppur con qualche temporale pomeridiano nelle aree appenniniche. Arriverà, quindi, il volto più dolce della Primavera, quello mite e prevalentemente soleggiato, con temperature massime stabilmente oltre i +20°C in tutt’Italia, con picchi di +25°C sempre più diffusi nella seconda metà della settimana.

Nella gallery in alto a corredo dell’articolo è possibile scorrere tutte le mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF appena aggiornato.

Gli ultimi aggiornamenti per il giorno di Pasqua, Domenica 21 Aprile, sono confortanti: potrebbe splendere il sole in tutt’Italia con un clima quasi estivo, decisamente caldo per il periodo. Ma lo scirocco incombente potrebbe provocare qualche problema sulla Pasquetta, con maltempo (soprattutto al Nord/Ovest, in Sardegna e Sicilia, ma per tali dettagli è ancora troppo presto). C’è bisogno di ulteriori aggiornamenti più affidabili, avvicinandoci alla data delle attesissime feste pasquali. Al momento, però, c’è un trend molto chiaro: farà decisamente caldo, anche se lo scirocco rischia di compromettere il bel tempo soprattutto per Pasquetta visto l’avvicinamento di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo occidentale e la conseguente attivazione di correnti caldo-umide dalla Libia, cariche di piogge e sabbia del Sahara. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti, continuate a seguire MeteoWeb!

