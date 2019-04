Le Previsioni Meteo di Pasqua: si alza lo scirocco, da Pasquetta forte vento, sabbia del Sahara, piogge al Nord e caldo al Centro/Sud

Previsioni Meteo – Si alza lo scirocco sull’Italia tra Pasqua e Pasquetta: nelle ultime ore il forte vento sud/orientale ha già raggiunto valori considerevoli nel Canale di Sicilia con raffiche che hanno raggiunto 89km/h a Pantelleria e 71km/h a Linosa, che sono solo l’inizio della grande burrasca per cui la protezione civile ha già lanciato un avviso meteo particolarmente pesante. Proprio tra Pasqua e Pasquetta l’Italia verrà investita da un’intensa “sciroccata” che porterà nel nostro Paese tanta sabbia del Sahara, venti impetuosi da Sud/Est e anche un po’ di maltempo nel giorno di Pasquetta, Lunedì 22 Aprile, soprattutto al Centro/Nord nel pomeriggio/sera.

Come possiamo osservare dalle immagini sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo, dopo Pasquetta arriverà ancora più caldo in tutt’Italia e soprattutto al Centro/Sud: tra Martedì 23 e Venerdì 26 Aprile avremo 4 giorni di fuoco con temperature massime fino a +35°C in Calabria e Sicilia e di oltre +30°C su gran parte del Centro/Sud, mentre il Nord sarà colpito da un lungo periodo di piogge torrenziali per l’insistenza delle correnti caldo-umide di scirocco.

