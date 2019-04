Meteo Pasqua e Pasquetta, gli ultimi aggiornamenti: sarà maltempo di scirocco? Le MAPPE

Meteo Pasqua e Pasquetta – Restano un rebus le Previsioni Meteo per le festività pasquali 2019: stiamo vivendo un mese di Aprile particolarmente variabile e movimentato, in uno scenario meteorologico che si potrebbe prolungare anche per tutta la prossima settimana, la Settimana Santa. Gli ultimi aggiornamenti del modello europeo ECMWF (vedi gallery a corredo dell’articolo) evidenziano infatti una possibile evoluzione che ci porterebbe proprio a ridosso di Pasqua con una grossa perturbazione atlantica posizionata appena a Nord/Ovest del nostro Paese, in una configurazione tipicamente primaverile per il Mediterraneo con forti correnti di scirocco caldo-umide ad investire l’Italia. Una prospettiva classica per il mese di Aprile, con piogge torrenziali al Nord e nelle Regioni tirreniche, acqua alta a Venezia, +30°C a Palermo. Per Pasquetta, poi, il maltempo potrebbe estendersi anche al Centro/Sud, ma per entrare nei dettagli delle previsioni giornaliere per Pasqua e Pasquetta bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Continuate a seguirci su MeteoWeb, intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

