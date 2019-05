Meteo, piogge estreme in Germania: inondazioni, evacuazioni e caos per la tempesta “Axel” [FOTO e VIDEO]

Il fronte di bassa pressione, rinominato Axel dai media tedeschi, ha provocato il caos in Germania negli ultimi giorni con intense piogge, forti venti e temporali che hanno causato inondazioni, incendi e alterazioni della viabilità. Il fronte ha iniziato a colpire lo stato nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, e dovrebbe continuare almeno fino a domani, mercoledì 22 maggio, in alcune zone. Il Paese è stato sferzato da piogge intense, tuoni e fulmini e persino un tornado, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. Nella Renania Settentrionale-Vestfalia e nell’Assia, nell’arco di sole 6 ore sono caduti fino a 50 litri/m² di pioggia, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD).

Anche gli stati settentrionali hanno ricevuto la loro buona dose di pioggia, con i fulmini che hanno fatto andare a fuoco diversi tetti di paglia nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Nella capitale Berlino, un breve ma violento temporale ha causato lo stato di emergenza per i Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto circa 180 chiamate a causa del maltempo. Fortunatamente per il nord, sembra che il peggio sia ormai finito mentre le piogge più intense colpiscono il sud. Diverse allerte sono in vigore per gli stati federati meridionale. Alcune stazioni meteorologiche riportano 4-9 litri di pioggia all’ora nelle regioni alpine collinari.

Il meteo estremo ha causato inondazioni in alcune parti del Paese. Nella Turingia e nell’Assia, i residenti si sono ritrovati a camminare nell’acqua che arrivava alle ginocchia dopo che strade, appartamenti e un circolo giovanile sono stati allagati dalle forti piogge. A Helmstedt, nella Bassa Sassonia, è stato necessario evacuare un ospedale dopo che una grondaia bloccata aveva portato un accumulo di pioggia sul tetto, che alla fine è crollato. Nel Saarland e nella Renania-Palatinato, la tempesta Axel ha portato forti raffiche di vento e ha allagato alcune case. Oltre a forti piogge e grandine, nella città di Brand-Erbisdorf, nella Sassonia centrale, si è verificato un tornado, che fortunatamente non ha provocato danni.

Inevitabilmente, questo diluvio ha creato una diffusa alterazione della viabilità. Molteplici servizi ferroviari sono stati sospesi a causa delle inondazioni e del rischio di frane. La forte pioggia ha causato anche numerosi incidenti stradali e molte strade sono state chiuse. Nella città bavarese di Aurach, un uomo di 44 anni ha perso la vita dopo che la sua auto è scivolata fuori dall’autostrada a causa degli alti livelli di acqua, rimanendo poi bloccata tra due alberi.

Le limitazioni di viaggio in molte parti del sud della Germania dovrebbero continuare per il resto della giornata odierna, secondo le autorità locali. Gli automobilisti sono esortati a prestare la massima attenzione al volante e ad evitare spostamenti non necessari. Da domani in poi, le condizioni saranno più estive: sparirà la pioggia, arriverà il sole e le temperature inizieranno a superare i +20°C.

E se queste condizioni estive sono tanto desiderate dopo il disastro di questa ondata di maltempo, i tedeschi saranno molto meno di lieti di sapere che per l’estate è previsto un “remake” della stagione dello scorso anno, con ondate di caldo estremo, rischio incendi e siccità.