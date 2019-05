Meteo, effimero aumento termico di 3 giorni ma Maggio proseguirà all’insegna di freddo e maltempo: nuova irruzione Artica nel weekend [MAPPE]

Meteo – Sull’Italia in queste ore è in atto un’effimero aumento termico: le temperature hanno già superato i +20°C anche in quelle località che stamattina erano piombate all’alba sotto i +5°C su gran parte del Centro e del Sud, in una giornata dalla grande escursione termica giornaliera. Nel pomeriggio e soprattutto nei prossimi giorni (Giovedì, Venerdì e Sabato) farà decisamente più caldo con picchi di +30°C al Sud, come se fossimo in piena estate. Piove, invece, al Nord/Ovest dove Milano e Torino sono ferme a +11°C in pieno giorno: continua il trend di questo Maggio così estremo, pazzerello, dagli sbalzi termici clamorosi al punto che sembrano alternarsi un inverno eccezionalmente tardivo (vedi il freddo, il maltempo e le nevicate dei giorni scorsi) e un’estate abbastanza precoce (dopo la sciroccata di Pasqua e 25 Aprile, adesso questo nuovo periodo caldo nei prossimi tre giorni).

Ma sarà un caldo effimero, di breve durata. Già nel weekend, infatti, arriverà sull’Italia un’altra clamorosa ondata di freddo Artico, una vera e propria irruzione invernale, che riporterà il maltempo su tutto il Paese. Sabato sera forti temporali colpiranno la pianura Padana, con nubifragi, grandinate e alto rischio di trombe d’aria. Domenica 12 Maggio il maltempo si estenderà a tutto il Centro/Sud, con forti temporali soprattutto lungo le Regioni Adriatiche (Marche, Abruzzo e Molise) e nel basso Tirreno (Campania, Calabria e Sicilia). Stavolta l’ondata fredda non sarà di breve durata come la precedente: si stabilizzerà un’area di bassa pressione tra l’Italia meridionale e i Balcani che richiamerà aria fredda dal Circolo Polare Artico, in transito sulla Penisola Scandinava, per tutta la prossima settimana (tra 13 e 18 Maggio). Le temperature, quindi, rimarranno a lungo molto basse in tutt’Italia, con forte maltempo persistente al Centro/Sud, dove avremo un lungo periodo di piogge intense e abbondanti.

Proprio il maltempo più estremo (con intensi temporali, grandinate e tornado) caratterizzerà il weekend e la prossima settimana su gran parte del nostro Paese, condizionando anche il Giro d’Italia 2019 che proprio Sabato partirà da Bologna.

Nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb, tutti i dettagli sui fenomeni meteo estremi del weekend e le previsioni a medio termine su cui l’Aeronautica Militare ha già annunciato un lungo periodo freddo e perturbato “almeno fino al 20 Maggio“. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

