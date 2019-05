Meteo, le Previsioni per il weekend: arriva un’altra ondata di maltempo, piogge senza sosta [MAPPE]

Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è un Maggio senza tregua, e farà ancora freddo con nevicate fuori stagione sui rilievi. Responsabile del nuovo peggioramento sarà una perturbazione atlantica proveniente dal settore più settentrionale dell’oceano, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo (mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF). Le temperature si manterranno di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo su tutta l’Europa occidentale (isole Britanniche, Francia e area alpina), mentre farà molto caldo sui Balcani e nell’Europa orientale. Il maltempo colpirà tutto il centro/nord Italia con forti piogge e temporali nel weekend, sia Sabato che Domenica. Le temperature si manterranno decisamente basse, e sulle Alpi nevicherà copiosamente oltre i 1.600/1.800 metri di altitudine, rischiando di compromettere il regolare svolgimento del Giro d’Italia che la prossima settimana arriverà proprio sull’arco alpino su strade in cui la neve è già presente copiosa dopo le precipitazioni delle scorse settimane.

Al Sud il cielo sarà nuvoloso e “sporcato” da sabbia e polvere provenienti dal Sahara, ma non dovrebbero verificarsi precipitazioni degne di nota. Le temperature aumenteranno con lo scirocco dopo il freddo anomalo di queste ore. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play