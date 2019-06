Meteo, rara nevicata in Queensland: lo “stato del sole” dell’Australia ricoperto di bianco [FOTO]

Neve e ghiaccio si sono imposti sull’Australia orientale fino al Queensland subtropicale. Il Bureau of Meteorology dell’Australia l’ha descritta come una vista “rara”, facendo notare che lo stato non riceveva una notevole nevicata dal 2015. Allerte per forte maltempo sono state emanate anche per una fascia di costa lunga 1.000km, che include Sydney. I residenti sono stati esortati a non uscire di casa nelle forti piogge e nei venti di burrasca.

Il meteorologo Lachlan Stone ha dichiarato alla BBC che la nevicata in Queensland, guidata da aria più fredda proveniente da sud, è stata un evento insolito in uno stato con un clima subtropicale-tropicale. “Ma nel sud dello stato, soprattutto vicino al confine con il Nuovo Galles del Sud, è abbastanza montagnoso e nelle aree elevate può fare molto freddo”. In rete, molti non hanno perso tempo nel commentare le scene dello “stato del sole” dell’Australia, come è conosciuto il Queensland: “Ha nevicato nel Queensland. Sì, nel Queensland”, “È l’equivalente della neve in Florida”.

Le autorità hanno dichiarato che la neve è caduta vicino alla città di Stanthorpe, 220km a sud-ovest di Brisbane. La città ha registrato temperature vicine allo zero, secondo quanto riportato da Stone. Fino a 5cm di neve hanno colpito l’area delle Blue Mountains, a ovest di Sydney, innescando allerte per la circolazione e strade chiuse. Il Bureau of Meteorology ha dichiarato che i forti venti lungo la costa del Nuovo Galles del Sud hanno superato i 90km/h. Alla stazione sciistica Perisher nel Nuovo Galles del Sud, i campi erano totalmente imbiancati dalla neve. I servizi di traghetto nel porto di Sydney sono stati sospesi a causa delle condizioni avverse. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, tutte le immagini che testimoniano la recente ondata di maltempo sull’Australia orientale.

Giugno segna l’inizio dell’inverno in Australia, dopo l’estate più calda mai registrata nello stato e dopo i recenti eventi meteo estremi, come siccità, alluvioni e incendi. Gli australiani in questo momento sono più preoccupati dei cambiamenti climatici rispetto agli ultimi 10 anni, secondo un recente sondaggio del Lowy Institute.