Meteo Roma, il maltempo flagella la Capitale e lo sport: diluvio sul Giro d’Italia, gli Internazionali di Tennis e la finale Atalanta-Lazio

Meteo Roma – Piove e fa freddo su Roma, con appena +9°C in pieno giorno: è una giornata tipicamente invernale, nonostante siamo ormai a metà maggio, ma quest’anno la Primavera non vuole proprio decollare. Sulla Capitale è una giornata di pioggia battente, che si intensificherà ancora nel pomeriggio soprattutto sul litorale dove si verificheranno intensi temporali con grandine e un ulteriore calo delle temperature.

Il maltempo sta provocando pesanti ripercussioni sullo sport: stravolto il programma degli Internazionali d’Italia di Tennis a causa della pioggia, mentre i temporali e il forte vento condizioneranno in modo molto pesante la 5ª tappa del Giro d’Italia da Frascati a Terracina. E pioverà anche sulla finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio, in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

