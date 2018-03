Allerta Meteo Roma, la piena del Tevere inizia a fare paura: livello verso i 10 metri a Ripetta [FOTO e VIDEO]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Comincia a fare paura la piena del Tevere a Roma: il maltempo delle ultime ore sulla città e soprattutto sul Centro Italia ha spinto verso l’alto il livello del fiume capitolino. Allo storico idrometro di Ripetta siamo passati rapidamente dai 7 metri e mezzo di ieri mattina ai 7,8 metri di ieri sera, fino agli 8 metri raggiunti stamani all’alba e lievitati rapidamente agli attuali 9,2 metri, in veloce crescita verso i dieci metri. Un livello non ancora tale da far scattare gli allarmi, ma comunque preoccupante anche e soprattutto in vista del forte maltempo in arrivo nel pomeriggio/sera di domani su tutto l’hinterland romano e sull’Italia centrale. Avremo forti nubifragi e la quota neve rimarrà elevata, superiore ai 1.000/1.200 metri di altitudine, quindi continuerà a riversarsi a valle molta acqua. Una situazione da monitorare con attenzione. Soltanto il freddo e il bel tempo in arrivo tra Giovedì e Venerdì faranno scendere il livello idrometrico ripristinando la normalità.

Roma, la piena del Tevere a Ponte Milvio [VIDEO]

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: