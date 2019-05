Meteo shock in Messico: grandine come palle da tennis danneggia auto e finestre [FOTO e VIDEO]

Forti tempeste si sono abbattute sullo stato di Nuevo León, nel Messico nordorientale, provocando inondazioni e grandinate shock che hanno distrutto le finestre delle case e i vetri delle automobili. In almeno 10 comuni dello stato è stata registrata grandine dalle dimensioni di palle da golf o tennis, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. La Protezione Civile di Nuevo León ha informato che i comuni più colpiti da queste devastanti grandinate sono stati Apodaca e Ciénega de Flores, mentre tra le altre aree colpite figurano Zuazua, Pesquería, Escobedo, Salinas Victoria, Abasolo, El Carmen e Mina.

Sui social network, gli utenti si sono scatenati pubblicando le immagini dei danni provocati alle case e ai veicoli dalle enormi sfere di ghiaccio cadute dal cielo. La Protezione Civile aveva emesso un’allerta, esortando i cittadini a non uscire di casa perché esporsi ad una grandinata di quella portata avrebbe potuto avere conseguenze fatali. E le immagini parlano da sole.