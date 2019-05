Meteo, spaventosa Shelf Cloud in Wisconsin: residenti a bocca aperta [FOTO e VIDEO]

Numerosi residenti di Madison, in Wisconsin, hanno avuto un risveglio un po’ inquietante quando guardando il cielo si sono ritrovati davanti agli occhi una spaventosa ed enorme nuvola. Probabilmente per la maggior parte di loro, il primo pensiero sarà andato alla formazione di un tornado, ma non si trattava di questo, bensì di un insolito tipo di nuvola chiamato Shelf Cloud (o nuvola a mensola), ossia una nuvola bassa e orizzontale dalla caratteristica forma a cuneo.

Le Shelf Cloud si formano spesso sul bordo anteriore di un gust front o sul bordo avanzante di un temporale. La parte esterna di una Shelf Cloud è spesso più regolare con un evidente movimento crescente esibito da uno strato a più livelli (da dove deriva il nome di nuvola a mensola). Nella parte inferiore, ha spesso un aspetto turbolento e instabile.

Ad un occhio poco esperto, le Shelf Cloud potrebbero sembrare l’inizio della formazione di un tornado. Tuttavia, solitamente manca la rotazione verticale e quindi i tornado non sono una minaccia con questo tipo di nuvola. In ogni caso, le Shelf Cloud dovrebbero essere considerate come un preludio di forti venti.

Molti testimoni dell’insolita vista, inclusi diversi studenti e professori dell’University of Wisconsin-Madison, hanno immortalato la scena e condiviso le foto sui social network. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nel video in fondo, tutte le spettacolari immagini della nuvola che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Le Shelf Cloud sono comuni in estate in Wisconsin ma raramente come quella che ha colpito Madison. Abbiamo ricevuto alcune domande sul tipo di nuvola ma la maggior parte dei commenti era concentrata sulla bellezza della Shelf Cloud piuttosto che sulla gravità della tempesta”, ha dichiarato Margaret Mooney, specialista in educazione alle Scienze della Terra e diffusione al pubblico presso il CIMSS dell’University of Wisconsin-Madison.