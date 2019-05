Meteo, spaventosa tempesta di sabbia trasforma il giorno in notte in Australia: buio pesto a Mildura in pieno pomeriggio [FOTO e VIDEO]

Dall’Australia arrivano incredibili immagini di una gigantesca tempesta di sabbia che ha avvolto la città di Mildura, nello stato sudorientale di Victoria. Mildura è letteralmente piombata nel buio nell’arco di pochi minuti ed è stata colpita da forti raffiche di vento quando la tempesta si è abbattuta alle 17 circa (ora locale) di ieri, secondo il Bureau of Meteorology. I residenti hanno dichiarato che è la peggior tempesta di sabbia che abbiano mai visto a Mildura in 40 anni e che “sembrava aver inghiottito” la città. L’enorme muro rosso è stato alimentato da un fronte freddo dall’Australia Meridionale, con venti fino a 90km/h. Le foto contenute nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo e i video che trovate in fondo mostrano le affascinanti quanto inquietanti scene dell’enorme nube di polvere incombere sulla città. Da non perdere il video in timelapse, che mostra la città lasciata completamente al buio in pieno pomeriggio.

Il cielo si è oscurato e la visibilità è crollata mentre la gigantesca nube rossa avvolgeva l’area. Una donna, Lisa Guarnaccia, era al volante, diretta a Mildura, quando ha visto apparire l’enorme muro di sabbia e nonostante le condizioni stessero peggiorando rapidamente, ha continuato a guidare per paura di fermarsi: “È stato davvero apocalittico e molto spaventoso, l’oscurità e il vento. Schivavo i cespugli e i rami e le palme erano agitati. È stato ciclonico e davvero spaventoso”. Un altro residente ha dichiarato che 5 minuti dopo aver visto il muro rosso, il cielo era buio come se fosse piena notte. Un altro ha spiegato che il cielo è passato dal blu al grigio all’arancione e poi è diventato buio pesto entro 15 minuti. Dopo 20 minuti, il peggio della tempesta era passato e il cielo ha iniziato a rischiararsi.

Shaun Blythman, rivenditore auto del North Star Mildura Motors, ha dichiarato che la concessionaria è dovuta correre a ripulire 100 auto ricoperte da uno spesso strato color cioccolato. Ha aggiunto che inizialmente sembrava che stesse arrivando un grande temporale e poi è stato diventato buio pesto.

Richard Carlyon, meteorologo del Bureau of Meteorlogy, ha dichiarato che è insolito avere una tempesta di sabbia nel mese di maggio. “Normalmente, le si vedono nelle parti più asciutte dell’anno, in estate. È stato un inizio dell’anno molto secco. Normalmente, in questo periodo dell’anno abbiamo avuto abbastanza pioggia e non vediamo la polvere”, ha spiegato.

Le tempeste di sabbia sono un fenomeno ciclico che si verifica quando venti caldi e secchi, solitamente oltre i 30km/h, sollevano la polvere e la trasportano da ovest ad est mentre si sposta un fronte freddo. Questa eccezionale tempesta di sabbia si è verificata mentre molteplici stati si preparano per la neve, con le previsioni di due fronti freddi che attraversano il Paese.