Meteo, stato di emergenza in Paraguay: devastanti alluvioni e 40.000 evacuati per le esondazioni del fiume Paraguay [FOTO e VIDEO]

Secondo le autorità governative del Paraguay, oltre 40.000 persone sono state evacuate dalla capitale Asunción, a causa delle peggiori inondazioni degli ultimi 50 anni provocate dalle esondazioni del fiume Paraguay, dopo le piogge intense degli ultimi mesi che ne hanno fatto crescere il livello. I dati recenti mostrano che il fiume ha raggiunto un’altezza di 8,6 metri, superando il livello critico, mentre il suo livello normale è di 4 metri.

Le intense tempeste hanno provocato molti danni e blackout diffusi. Tantissime le auto trascinate dalla corrente delle inondazioni e ammassate per le strade della capitale, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo e le foto contenute nella gallery scorrevole in alto. Il collasso della rete idrica nella zona centrale del Paese ha costretto le autorità a chiudere 197 scuole nella capitale e nelle città di San Lorenzo e Fernando de la Mora, i centri più colpiti dall’acqua. Il Ministro dell’Interno Juan Ernesto Villamayor ha esortato gli abitanti delle località più colpite a “mantenere la calma e mettersi al riparo in luoghi sicuri, sulla base dei pericoli di circolare durante il forte maltempo. La polizia nazionale ha impiegato tutte le sue risorse, soprattutto nella capitale”, ha detto.

Il Paraguay ha dichiarato lo stato di emergenza nella provincia al confine dell’Argentina a causa delle devastanti inondazioni. Il governo ha inviato vari convogli con tonnellate di alimenti nella località di Pilar, inondata all’80%, e nella zona del Chaco paraguayano, dove le persone colpite sono migliaia, oltre a tende, materassi, coperte e imbarcazioni leggere. D’altra parte, l’industria del bestiame del Paese, che include 100 milioni di mucche ed è uno dei motori economici del Paese, ha sofferto gravi perdite come conseguenza delle alluvioni in corso.

Il fiume Paraguay, che negli ultimi mesi ha registrato uno dei suoi picchi massimi, è lungo oltre 2.600km, nasce in Brasile e sfocia in Argentina attraverso il fiume Paraná. La Direzione di Meteorologia e Idrologia del Paraguay ha emesso un’allerta anche per oggi per “piogge con tempeste elettriche da moderate a forti, raffiche di vento da forti a molto forti e possibili grandinate” sul centro, nord ed est della regione orientale e sul Chacho paraguyano. Si prevede che le intense precipitazioni possano accumularsi tra 70 e 100mm.