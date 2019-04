Meteo, storica nevicata del 28 Aprile sulle Dolomiti: accumuli incredibili, scenari da fiaba [FOTO e VIDEO LIVE]

E’ una giornata storica per la meteorologia italiana: Domenica 28 Aprile come se fossimo in pieno inverno. Sulle Alpi orientali e in modo particolare sulle Dolomiti è in corso una nevicata dai connotati storici, non tanto per l’eccezionalità in se’ della neve sulle Alpi a fine Aprile (è un fenomeno che a queste latitudini può capitare anche a Maggio o persino inizio Giugno), quanto invece per le proporzioni della nevicata che sta assumendo connotati davvero straordinari. La neve si sta accumulando a partire dai 900 metri di altitudine tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con accumuli che superano i 50cm di neve fresca intorno ai 1.300 metri di quota. Tanta neve a San Candido, Canazei, Cortina d’Ampezzo, nel Cadore e soprattutto Sappada, ma sta nevicando persino a valle tanto che sono imbiancate persino Asiago, Moena e Predazzo.

Fa freddo su tutta la pianura Padana centro/orientale e nei fondovalli alpini orientali, dove in pieno giorno abbiamo appena +4°C a Belluno, +8°C a Treviso e Pordenone, +9°C a Ferrara, Padova, Vicenza e Rovigo, +10°C a Bologna. Impressionanti gli scarti termici sul litorale marchigiano e romagnolo: Cesenatico è ferma a +11°C mentre a Senigallia abbiamo contemporaneamente +21°C!

Forti piogge stanno interessando il Nord/Est dove dalla mezzanotte sono già caduti 33mm di pioggia a Belluno, 30mm a Sacile, 28mm a Volpago del Montello, 26mm a Treviso, 24mm a Gaiarine, 23mm a Castelfranco Veneto e Valdobbiadene. E il maltempo si intensificherà ancora nel pomeriggio/sera con forti temporali e un ulteriore calo delle temperature: la neve scenderà fino in collina, imbiancando i rilievi persino a 700–800 metri di altitudine. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

