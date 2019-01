Bufere di Neve e freddo polare, al Sud Ã¨ una notte da lupi: -14Â°C in Sila, iniziano a imbiancarsi anche le coste [FOTO LIVE]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ una notte polare al Sud Italia: le temperature sono piombate su valori bassissimi soprattutto nelle aree in cui il cielo si mantiene sereno con inversione termica. E’ il caso della Sila e della Calabria centrale, dove la colonnina di mercurio è crollata in montagna agli attuali -13,8°C di Monte Botte Donato e -13,4°C di Monte Curcio. A valle abbiamo -3°C a Cosenza. Fa molto freddo anche a Reggio, dove ci sono +6°C ma con cielo nuvoloso, forte vento e improvvisi rovesci di neve tonda. A Catanzaro e Vibo Valentia abbiamo +2°C, a Crotone +5°C. Freddo anche in Sicilia, dove abbiamo +4°C a Palermo, +5°C a Catania, Siracusa e Agrigento, +6°C a Messina. Gelo nelle zone interne dell’isola con 0°C a Caltanissetta, Ragusa, Piazza Armerina e Bronte, -1°C a Enna e Nicolosi, -2°C a Troina.

Fa molto freddo anche in Puglia, con i primi fiocchi di neve a Bari dove c’è appena +1°C e iniziano a imbiancarsi anche le coste. Freddo anche a Taranto, Foggia e Barletta con +2°C, a Cerignola con 0°C, a Cassano delle Murge con -2°C, a Putignano, Noci e Acquaviva delle Fonti con -1°C, a Monte Sant’Angelo sul Gargano con -4°C. Abbiamo invece ancora +4°C a Lecce, Brindisi e Ostuni.

Fa molto più freddo nelle zone interne dell’Appennino, dove continuano intense bufere di neve da diverse ore e al momento abbiamo -9°C a Capracotta e sul Monte Partenio, -8°C a Campitello Matese, -7°C a Montevergine, -5°C a San Severino Lucano, -4°C a Potenza, -3°C a L’Aquila e Campobasso, -1°C a Mercogliano e Pisticci, 0°C a Benevento e Avellino. A Matera è in atto una vera e propria tormenta nevosa e l’accumulo sale vertiginosamente: sabato mattina potrebbe raggiungere valori eccezionali, addirittura oltre 60–70cm.

Temperature molto basse anche nelle Regioni tirreniche, dove abbiamo ampie schiarite e l’inversione termica sta facendo piombare la colonnina di mercurio fino agli attuali +3°C a Napoli, Salerno, Caserta, Latina e Fondi, +2°C a Roma, Guidonia e Pomezia, +1°C a Pisa e Frosinone, 0°C a Viterbo e Siena, -1°C a Firenze, -2°C a Empoli, -3°C a Grosseto, -4°C ad Arezzo e Orvieto. Fa molto freddo anche al nord con -4°C a Modena e Vicenza, -2°C a Mantova e Treviso.

