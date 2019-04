Meteo, potente tempesta di polvere inghiotte tutto in Texas: visibilità a zero e tanti incidenti [FOTO e VIDEO]

Forti venti, polvere e condizioni asciutte sono stati responsabili di numerosi incidenti intorno a Lubbock, città del nord del Texas, e hanno ostacolato i soccorsi dei vigili del fuoco. I venti di forte intensità hanno infatti sollevato la polvere, creando una tempesta di polvere che ha causato molti problemi di visibilità per gli automobilisti in viaggio nell’area. Nella gallery a corredo dell’articolo e nel video in fondo potete trovare le immagini che testimoniano la scarsissima visibilità generata dalla tempesta, i molteplici incidenti sulle strade, con diversi veicoli e mezzi pesanti ribaltati e i danni ai tetti o all’esterno delle case.

Sono stati riportati venti di 65-80km/h con raffiche di 112km/h, temperature superiori a +32°C e bassa umidità. Tutte queste condizioni hanno portato allerte per forti venti e polvere in tutta la contea di Lubbock e gran parte delle Pianure Meridionali. Il vento più forte è stato registrato a 117km/h nei pressi di Anton. La polvere sollevata ha ridotto la visibilità a 800 metri in alcune località, portando le autorità a vietare la circolazione su alcune strade. Sono stati numerosissimi, infatti, gli incidenti che si sono verificati a causa della polvere che oscurava la visuale. In molteplici aree, soprattutto campi aperti, la visibilità è stata ridotta a zero o quasi zero, secondo il Texas Department of Public Safety.

Un uomo, David Gracia Jr., ha scritto sui social che il garage esterno dei suoi genitori era stato portato via dal vento. Un’altra persona, David Sanderson, ha riportato zero visibilità a sud di Abernathy e molteplici tamponamenti a catena.

I forti venti e la bassa umidità non hanno agevolato il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno dovuto fronteggiare un incendio. Nonostante le condizioni esterne possano non essere state la causa dell’incendio, i venti sicuramente non hanno aiutato, considerando che l’incendio è divampato all’esterno, propagandosi poi alla casa, che era vuota.