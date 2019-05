Meteo, Festa del Lavoro con forti temporali pomeridiani al Centro/Sud: attenzione alla grandine – MAPPE

Allerta Meteo – Festa del Lavoro all’insegna dei temporali pomeridiani sull’Italia: oggi pomeriggio avremo uno sviluppo di nubi verticali che determinerà forti scrosci d’acqua e grandine soprattutto tra Lazio, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, ma anche nelle zone interne della Toscana, in Emilia, in Sardegna, in Calabria e nella Sicilia orientale sull’Etna e sugli Iblei. Molto chiara la mappa del modello Moloch (ISAC-CNR) che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Le temperature sono in sensibile aumento al Nord, su tutta la pianura Padana, dove le massime nel pomeriggio lambiranno i +25°C su molte aree del territorio pianeggiante di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, e comunque supereranno ovunque i +20°C. Decisamente più fresco al Centro/Sud, lungo le aree appenniniche colpite dai forti temporali e in Calabria e Sicilia.

Domani, Giovedì 2 Maggio, torneranno le piogge al Nord, si ripeterà qualche temporale pomeridiano lungo l’Appennino e le temperature aumenteranno sensibilmente su tutte le Regioni Adriatiche.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

