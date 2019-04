Meteo, torna l’inverno nella Domenica delle Palme: neve a bassa quota e freddo gran parte d’Italia [GALLERY]

Torna il gelo nella Domenica delle Palme, con neve a bassa quota e freddo in diverse regioni. Alpi imbiancate nel bresciano, così come l’Appennino Tosco-Emiliano che risulta innevato come in Febbraio. Com’era atteso, si registrano temperature bassissime in conseguenza al Ciclone Baltico e si prevede maltempo ancora per le prossime ore.

La pioggia e il gelo stanno interessando la penisola da Nord a Sud. Nelle regioni settentrionali di montagna si registrano temperature artiche: tra le più basse segnaliamo +1.9°C a Frassinoro (MO), +1.4°C aSan Marcello Pistoiese (PT), +1.1°C a Vernio (PO).

Ma è in tutto il Settentrione che le temperature si mantengono basse: +6°C a Treiso (CN), ma anche +3.9°C aLeffe (BG) e persino -1.3°C a Tiarno di Sopra (TN) a circa 1500 m d’altitudine. Il picco minimo di -4.6°C si registra a Peio (TN) a 2600m di altitudine. Neve anche in Garfagnana, dove i fiocchi hanno raggiunto le località al di sopra dei mille metri: il passo delle Radici è imbiancato come a Gennaio.

Nuvole e aria fredda anche nelle grandi città: a Torino si registrano +12.7°C, decisamente più fredda Milano con +7.3°C e Bergamo che registra +4°C. Temperature analoghe anche a Genova con +9.7°C e +8.2°C a Firenze. Anche il Centro Sud è interessato da maltempo, che ieri ha causato disagi e grandinate in particolare a Roma e nel Salento.

La primavera sembra dunque ben lontana, adesso occhi puntati alla settimana di Pasqua, si prevede maltempo di scirocco.

