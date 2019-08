Uragano Dorian, USA col fiato sospeso per la Florida: “è devastante, evacuazione obbligatoria”. E la tempesta minaccia anche l’Europa [MAPPE]

L’uragano Dorian che minaccia la Florida si è ulteriormente rafforzato diventando un uragano di categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson, con venti di quasi 215 km/h. Lo ha annunciato il National Hurricane Center americano. L’uragano si trova a oltre 925 chilometri ad Est della città di West Palm Beach, in Florida e 645 chilometri a Est delle Bahamas, dove sono stati emessi ordini di sgombero. Il Nhc ha messo sotto osservazione l’uragano alle Bahamas nord-occidentali, affermando che Dorian potrebbe colpire l’arcipelago domenica. In Florida Dorian dovrebbe arrivare martedì. “Coloro che non vogliono evacuare sono in grave pericolo“, ha avvertito ieri il suo primo ministro Hubert Minnis. “Ti prego: non essere sciocco e non cercare di sfidare l’uragano“, ha detto, aggiungendo che il disastro “potrebbe mettere a rischio la vita“. Donald Trump giovedì ha annullato il suo viaggio in Polonia questo fine settimana per assicurarsi di persona che “tutti i mezzi dello Stato federale sono concentrati sulla tempesta“. Il presidente Trump ha lanciato una nuova allerta sull’uragano che si sta dirigendo verso la Florida. “Sto monitorando l’uragano Dorian e ricevo frequenti briefing e aggiornamenti. E’ importante seguire le indicazioni del proprio Stato e dei funzionari locali. Questa e’ una tempesta estremamente pericolosa, vi preghiamo di essere prepararti e stare al riparo!“, ha scritto il capo della Casa Bianca.

In Florida, alcuni hanno iniziato a evacuare e a trasferirsi in aree ritenute più sicure, ma la maggior parte sono ancora in attesa nella speranza che Dorian cambi rotta ma le previsioni sono impressionanti e la tempesta nelle prossime ore supererà i 225km/h proprio tra Bahamas e Florida. Nelle contee di Martin e di Breward, sulla costa orientale della Florida, è stata disposta l’evacuazione obbligatoria dei residenti a partire da domani mattina, rispettivamente alle 10 ed alle 8, che verranno accolti nei centri di accoglienza predisposti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dai modelli, la prossima settimana Dorian potrebbe arrivare addirittura in Europa.