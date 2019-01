Meteo shock negli USA, mostruoso tornado in Alabama: edifici crollati e auto rovesciate, evento anomalo fuori stagione [FOTO e VIDEO LIVE]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Paura in Alabama dove ieri un mostruoso tornado ha causato gravi danni ad una piccola città: molti gli edifici distrutti dopo che un’intensa tempesta ha attraversato l’area.

Si tratta di un evento estremo e sopratutto fuori stagione che ha causato paura nella popolazione. Il sindaco di Wetumpka, Jerry Willis, ha dichiarato al Montgomery Advertiser che è stata segnalata una persona ferita, ma non in modo grave.

Tra gli edifici danneggiati vi sono un centro per anziani e il dipartimento di polizia, ha spiegano. Sono ingenti i danni: oltre agli edifici crollati, vi sono macchine e alberi rovesciati e linee elettriche danneggiate. Secondo la WSFA-TV, i funzionari della gestione delle emergenze dello stato hanno stimato che 35 case nella contea di Elmore sono state danneggiate, escluse le imprese, le chiese e altre strutture.

“È brutto, quando ami un posto tanto quanto amiamo Wetumpka, vedere questa devastazione”, ha detto Willis, che era grato per la mancanza di lesioni. “Se fosse stato durante la settimana con le scuole in sessione (o) la domenica mattina con le chiese in adorazione, sarebbe stato assolutamente devastante per quanto riguarda le ferite e persino i decessi”, ha detto al giornale. “Torneremo, puliremo e torneremo.”