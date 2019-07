Meteo, allarme negli USA per l’Uragano Barry: Trump dichiara lo “stato d’emergenza” per la Louisiana, paura a New Orleans [MAPPE]

La tempesta tropicale Barry che incombe sul Golfo del Messico toccherà terra in Louisiana domani come uragano di 1ª categoria. A lanciare l’allarme e’ il National Hurricane Center nella sua ultima previsione meteo sulla forza e la traiettoria della tempesta.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato lo stato d’emergenza per la Louisiana, mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina a New Orleans e nel fine settimana sono previsti venti fortissimi. Secondo le previsioni dei meteorologi, la tempesta raggiungerà la potenza di uragano nelle ore tra venerdì e sabato, quando si avvicinerà alla costa. Intanto, la città ha già sperimentato allagamenti. La dichiarazione firmata da Trump consento alle agenzie federali di partecipare agli sforzi di emergenza, come ha richiesto il governatore dello Stato, John Bel Edwards.