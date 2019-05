Meteo USA, violenta ondata di maltempo nel Midwest: almeno 4 morti [GALLERY]

Il Midwest statunitense flagellato da maltempo e fenomeni meteo estremi: un tornado ha colpito la regione, provocando la morte di almeno 4 persone e obbligando i residenti a mettersi al riparo nei rifugi a causa delle piogge torrenziali, forti venti e fulmini. Le avverse condizioni meteo si registrano soprattutto in Missouri, Kansas e Oklahoma.

E’ stato lanciato l’allarme anche per i possibili allagamenti, mentre sono sotto stretta osservazione i livelli dei fiumi Mississipi e Missouri, ingrossati dalle forti piogge.

Il nubifragio ha provocato un incidente automobilistico in cui sono morte due persone in Missouri, una donna è deceduta in Oklahoma, trascinata via dall’acqua mentre era al volante della sua vettura, mentre in Iowa una donna è morta e suo marito è rimasto. A Jefferson City (Missouri) il vento ha sradicato alberi e fatto crollare pali della luce.