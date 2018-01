Meteo USA, che sbalzi! Previsioni incredibili per i prossimi giorni [MAPPE]

1 /27 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La grande ondata di gelo che nei giorni scorsi ha colpito gli Stati Uniti d’America e che persiste in queste ore con gli ultimi freddi, sta per concludersi e passare agli archivi di climatologia. Ma le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono ancor più clamorose: in settimana, infatti, le temperature aumenteranno in alcuni casi di oltre 30°C su tutta la costa atlantica, raggiungendo temperature di +15°C in molte località che negli ultimi giorni sono piombate sotto i -15°C (a partire da New York). Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Ma attenzione a una nuova intensissima ondata di gelo sul Canada, negli State’s centrali e poi dopo il 13 Gennaio nuovamente sull’east coast.