Meteo, violenta ondata di maltempo negli USA: 60 tornado in 2 giorni, piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO]

Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 4 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto riportato da Associated Press. La terza vittima invece è stata riportata a Perkins, in Oklahoma: un automobilista è annegato dopo aver superato un barriera che avvertiva dell’acqua alta su una strada allagata. L’altra vittima è una 74enne e la sua morte potrebbe essere legata ad un tornado verificatosi ad Adair, nell’Iowa.

Sono stati 33 i tornado riportati nella sola giornata di ieri, martedì 21 maggio, la maggior parte dei quali in Kansas e Missouri, secondo lo Storm Prediction Center del Servizio Meteorologico Nazionale, e 24 nella giornata di lunedì 20, la maggior parte in Texas e Oklahoma. In Missouri, una violenta tempesta e un possibile tornado hanno provocato danni significativi alla Lucas Oil Speedway di Wheatland e almeno 7 feriti. Mike Parson, governato del Missouri, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle violente e persistenti tempeste. Un tornado EF-1 è stato riportato al Tulsa International Airport, senza provocare danni allo scalo. Un’altra parte della città è stata invece danneggiata: fortunatamente non ci sono state vittime, ma un uomo è stato ferito dalla caduta di un albero sulla sua casa. 3 tornado si sono fatti strada a nord di Topeka, in Kansas.

Le alluvioni lampo hanno causato numerosi problemi, soprattutto nelle aree intorno ad Oklahoma City e Tulsa, dove sono state chiuse molte strade. Sono stati necessari diversi salvataggi dall’acqua. Come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, alcune strade sono state completamente sommerse dall’acqua e i tornado hanno seminato distruzione nelle città.

Oltre ai tornado e ai frequenti fulmini, le tempeste hanno prodotto anche grandine dalle dimensioni di palle da golf e forti venti dal Texas occidentale al Missouri. Prima dell’arrivo delle tempeste lunedì 20 maggio, le scuole sono rimaste chiuse in alcune parti dell’Oklahoma.