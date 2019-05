Meteo, violente grandinate e forse un altro tornado in Romania [FOTO e VIDEO]

Secondo un’allerta dell’Amministrazione Meteorologica Nazionale (ANM) della Romania, il maltempo sarà molto forte in questi giorni sul Paese, con i meteorologi che prevedono piogge torrenziali, temporali e grandine distruttiva per l’intera nazione. In alcune zone, la pioggia potrà raggiungere i 60l/m². L’allerta è valida fino alla mattina di domani, mercoledì 8 maggio. In questo periodo le temperature caleranno in tutto il Paese e sulle montagne tornerà l’inverno, soprattutto oltre i 1.800 metri dove tornerà la neve.

E i primi effetti del maltempo si sono già fatti sentire sullo stato. I distretti di Ialomița e Călărași erano sotto allerta rossa e infatti una violenta grandinata si è abbattuta sulla città di Independenţa, nel distretto di Călărași, nel sud-est del Paese. Nella gallery a corredo dell’articolo le immagini che hanno inondato i social delle strade e delle superficie esterne ricoperte di bianco a causa del ghiaccio. In fondo all’articolo, troverete anche le immagini video che testimoniano la violenza del maltempo in Romania nelle ultime ore. In montagna, inoltre, è tornata abbondante la neve.

Nella gallery, troverete anche la foto di quello che sembra essere un altro tornado nella città di Cuza Vodă, nel distretto di Galați. Solo pochi giorni fa un enorme e spaventoso tornado aveva colpito una cittadina del sud della Romania, rovesciando un bus e provocando feriti tra i passeggeri e danneggiando alcune case. Si tratta di un fenomeno molto raro in Romania, quindi se a distanza di pochi se ne fosse davvero formato un altro, avrebbe davvero dell’incredibile per l’area.

L’ANM ha emesso una previsione speciale anche per Bucarest, sempre valida fino a domani mattina, secondo cui la capitale sarà colpita da tempeste in grado di portare grandine e forti venti. Inoltre, le temperature caleranno notevolmente nei prossimi giorni e dovrebbero raggiungere una minima di soli +6-7°C domani mattina.