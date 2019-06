Meteo, violente tempeste in Germania: grandine gigantesca “come proiettili” su Monaco. Danni e feriti [FOTO e VIDEO]

Diverse persone, incluso un bambino di 7 anni, sono rimaste ferite quando una devastante tempesta di grandine ha colpito il sud della Germania nelle scorse ore, secondo quanto dichiarato dalla polizia bavarese. Le case sono state inondate a causa della forte pioggia e danneggiate dalla grandine di dimensioni molto grandi, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. I meteorologi parlano di grandine di 5cm di diametro.

Alcuni testimoni, tuttavia, hanno riportato grandine delle stesse dimensioni di una palla da tennis (6,5cm di diametro) che si è abbattuta sulle auto su un’autostrada della Baviera, mandando in frantumi i vetri delle vetture. “Pezzi di ghiaccio ci colpivano come proiettili. Siamo usciti dall’autostrada, nelle città si vedevano tegole per strada. La strada era verde con foglie e rami rotti”, ha dichiarato un’automobilista di Monaco all’agenzia tedesca DPA. “Palle di grandine gigantesche, inondazioni, rami volanti sull’autostrada”, ha scritto un utente sui social. Spaventose le immagini dal lago Ammersee, il terzo più grande della Baviera, bombardato dalla grandine grandissima, come potete vedere in uno dei video in fondo. Inoltre, numerosi gli alberi sradicati dalla forza delle intemperie.

I vigili del fuoco di Monaco hanno ricevuto circa 320 chiamate d’emergenza a causa della tempesta. Le tempeste non hanno colpito solo il sud dello stato tedesco, ma hanno sferzato anche altre parti della Germania, inclusa la città nordoccidentale di Mönchengladbach, dove le forti piogge hanno allagato gli scantinati e inondato le strade. Grandine e pioggia hanno raggiunto che lo stato orientale della Sassonia.

E la minaccia del forte maltempo non è finita qui. Così come per il Nord Italia, Estofex ha lanciato l’allarme maltempo anche per l’Europa centrale, dove i fenomeni saranno più intensi. E ancora una volta sarà interessata anche la Germania. Anche la capitale Berlino potrebbe essere colpita dal maltempo. I meteorologi del Servizio Meteorologico Nazionale prevedono grandine di diametro di 3-5cm e raffiche di vento fino a 120km/h a Berlino e nella vicina Brandeburgo. Le temperature nelle parti orientali e sudorientali del Paese dovrebbero essere comprese tra +25°C e +32°C, mentre saranno più basse nelle parti centrali e settentrionali (+21/+25°C). Ad ovest e sudovest sono attese temperature di soli +16/+20°C.