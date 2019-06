Meteo, violente tempeste di grandine e piogge torrenziali in Francia: un morto e tanti danni. Dichiarato lo stato di catastrofe naturale [FOTO e VIDEO]

Violente tempeste di grandine si sono abbattute sul centro e sul sud-est della Francia nel weekend del 15-16 giugno, provocando importanti danni alle infrastrutture e all’agricoltura. Grossi chicchi di grandine sono caduti su alcune zone della Lozère, in particolare Marvejols, Servières e Mende. Sui social, i residenti locali hanno condiviso le immagini delle piogge torrenziali e delle grandinate che si sono sviluppate, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.

Ma la Lozère non è stata il solo dipartimento interessato dal forte maltempo. L’Ardèche, la Drôme e l’Isère hanno dovuto fare i conti con violente intemperie. I vigili del fuoco hanno eseguito oltre 200 interventi per gli alberi caduti sulle strade e per i danni causati alle abitazioni dalla grandine e dal vento. Sciolta dalle piogge intense (“spesso 30mm in un’ora”, ha spiegato Météo France), questa grandine ha creato veri e propri torrenti in alcune zone, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Queste precipitazioni hanno reso la circolazione sulle strade particolarmente pericolosa, portando le autorità a sconsigliare alcune autostrade.

Nella Drôme, sono caduti pezzi di ghiaccio grandi come palline da tennis, che hanno provocato danni importanti. Il sindaco di Romans-sur-Isère ha chiesto il riconoscimento dello stato di catastrofe naturale. “È catastrofico, raramente ho visto degli episodi come questo, la situazione è davvero drammatica. In termini agricoli, la Drôme e l’Isère sono i dipartimenti più colpiti. Per la maggior parte dei raccolti, si ha l’80-100% di perdite”, ha affermato Didier Guillaume, Ministro dell’Agricoltura.

Nella vicina Pont-de-l’Isère, “abbiamo davvero creduto che fosse la fine del mondo. È tutto in rovina, non ho mai visto niente di simile, sono caduti interi blocchi di ghiaccio”, ha racconta un arboricoltore a 7sur7. Anche la regione di Saint-Etienne è stata colpita da grossi chicchi di grandine e sono state rilevate raffiche di vento fino a 105km/h al passaggio delle tempeste. Segnalate anche numerose inondazioni e danni alle colture e ai veicoli. Nell’Alta Savoia, una turista tedesca di 51 anni ha perso la vita, schiacciata da un albero caduto sul suo camper.