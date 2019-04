Meteo, violente tempeste in Messico: animali morti a causa di grandine grande come palle da baseball [FOTO e VIDEO]

Forti tempeste hanno colpito il Texas nei giorni scorsi, dove due bambini hanno perso la vita a causa di un albero caduto sull’auto su cui stavano viaggiando insieme ai genitori. Venti di tempesta hanno scatenato tornado e alluvioni in diversi stati del sud degli Stati Uniti, lasciando migliaia di persone senza energia elettrica e il maltempo ha raggiunto anche il Messico. In particolare, nello stato di Coahuila, al confine con il Texas, è caduta grandine dalle dimensioni di palle da baseball, come potete vedere nelle immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo e dal video in fondo. La violenza di una grandinata di queste dimensioni ha ucciso numerosi animali, soprattutto capre, che non trovando riparo dal maltempo sono cadute vittima dei devastanti pezzi di ghiaccio che piombavano giù dal cielo.

