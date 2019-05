Meteo, l’Italia si spacca in due nel weekend: forti temporali e freddo anomalo al Centro/Sud, caldo estivo al Nord

Meteo – L’Italia si spacca a metà, dal punto di vista meteorologico, in vista del primo weekend di Giugno e dell’estate meteorologica 2019: al Nord splenderà il sole e arriva il gran caldo, con picchi di +30°C nella giornata di Domenica, mentre al Centro/Sud continuerà il maltempo con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Attenzione ai forti temporali che interesseranno gran parte del Centro/Sud tra Sabato e Domenica, fenomeni che proseguiranno anche all’inizio della prossima settimana. Si tratterà di fenomeni di instabilità pomeridiana alimentati da un vortice ciclonico posizionato tra l’Italia e i Balcani. Le temperature si manterranno di gran lunga al di sotto rispetto alle medie del periodo, e si verificheranno intensi nubifragi con forti grandinate soprattutto in Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria ma anche in molte zone di Marche, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia. Eloquenti, a corredo dell’articolo nella gallery scorrevole, le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

